В Саратове парень отсидит два года в колонии за разбой
Молодой человек избил знакомого ради денег и телефона
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Суд признал 19-летнего саратовца виновным в разбое.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре области, ночью с 14 на 15 ноября парень напал на своего знакомого в микрорайоне «Иволгино» Саратова.
Он начал бить человека по голове, отобрал у него телефон и деньги, после чего скрылся.
Сумма ущерба превысила отметку в 9 тыс. рублей.
Теперь парень проведет два года в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU