В Саратове парень отсидит два года в колонии за разбой

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:44:17+03:00

Молодой человек избил знакомого ради денег и телефона

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Суд признал 19-летнего саратовца виновным в разбое.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре области, ночью с 14 на 15 ноября парень напал на своего знакомого в микрорайоне «Иволгино» Саратова.

Он начал бить человека по голове, отобрал у него телефон и деньги, после чего скрылся.

Сумма ущерба превысила отметку в 9 тыс. рублей.

Теперь парень проведет два года в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU