Саратовец задолжал на содержание сына почти 400 тыс. рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:30:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Саратова прокуратура организовала проверку по обращению местной жительницы о неуплате алиментов.

Оказалось, что 42-летний мужчина должен отдавать деньги на содержание своего 15-летнего сына по решению суда.

Однако, как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, гражданин не стал платить и задолжал более 369 тыс. рублей.

В соответствии с Семейным кодексом РФ, мужчина должен также выплатить неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск о взыскании с нерадивого отца неустойку в размере 374 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU