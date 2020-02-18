В Саратове у ДК «Россия» осенью появится новое место отдыха

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:43:44+03:00

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На месте освобожденной от незаконной торговли площади перед ДК «Россия» появится новое место отдыха.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, на протяжении нескольких месяцев администрация Ленинского района занималась разработкой предпроектных решений по будущей реконструкции.

Глава района Лада Мокроусова рассказала, что благоустройство предполагает обустройство фонтана, лавочек, зеленой зоны. По ее словам, здесь решили установить лавочки с козырьком, которые защитят от солнечных лучей.

Председатель совета ветеранов района Николай Никифоров считает, что площадь должна стать местом, где проходит масса мероприятий, где собираются жители. Он вспомнил, что раньше здесь была красивая аллея с доской почета, где были с одной стороны фотографии предприятий, расположенных на территории района, а с другой — портреты Героев Социалистического Труда. Напомним, директор ДК «Россия» Ольга Сынкина стала победителем праймериз «Единой России», она намерена баллотироваться в Саратовскую областную думу.

ИСТОЧНИК KP.RU