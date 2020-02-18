Задержан подозреваемый в убийстве женщины в заброшенном сарае в Саратове

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:05:25+03:00

Им оказался приезжий из Оренбурга

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Заводском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о трупе 31-летней женщины, который нашли в заброшенном сарае на 1-м Прессовом проезде.

Эксперты установили, что женщина скончалась от множества ножевых ранений спины с повреждением легкого и массивной потери крови.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Задержан подозреваемый — 28-летний житель Оренбургской области.

ИСТОЧНИК KP.RU