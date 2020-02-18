В Саратовской области на карантин закрыты 322 образовательные организации
В Саратовской области на 17 февраля на карантин остаются закрытыми 322 образовательные организации.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, частично закрыто 98 классов в 20 организациях.
Специалисты напоминают: своевременное введение карантина, масочный режим, применение дезинфицирующих средств при уборке и проветривании — то, на что следует обращать внимание руководителя предприятий и учреждений.
Также стоит соблюдать меры личной гигиены — мытье рук с мылом, обработка рук, промывание носа и ротоглотки слабыми солевыми растворами.
Если вы заболели, при первых признаках инфекции нужно остаться дома и обратиться к врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU