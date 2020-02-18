В Саратовской области на карантин закрыты 322 образовательные организации

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:00:34+03:00

Стоит не забывать о мерах профилактики ОРВИ

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В Саратовской области на 17 февраля на карантин остаются закрытыми 322 образовательные организации.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, частично закрыто 98 классов в 20 организациях.

Специалисты напоминают: своевременное введение карантина, масочный режим, применение дезинфицирующих средств при уборке и проветривании — то, на что следует обращать внимание руководителя предприятий и учреждений.

Также стоит соблюдать меры личной гигиены — мытье рук с мылом, обработка рук, промывание носа и ротоглотки слабыми солевыми растворами.

Если вы заболели, при первых признаках инфекции нужно остаться дома и обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU