В Саратове работникам «Бинома» выплатили 4 млн рублей по зарплате

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:53:30+03:00

Своих денег не получили 82 человека

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Прокуратура Ленинского района выявила нарушение соблюдения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 82 работника АО «ПО «Бином» в Саратове недополучили свою зарплату за октябрь и ноябрь 2019 года.

Руководителя предприятия привлекли к административной ответственности, его оштрафовали на 18 тыс. рублей.

Также в адрес «Бинома» было внесено представление об устранении выявленных нарушений, работникам выплатили 4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU