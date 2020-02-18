2020-02-18T08:58:01+03:00
Общество

Стенд «Белой Долины» посетили представители 20 стран

Екатерина Семенова
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В Москве 14 февраля завершила работу самая крупная международная выставка продуктов питания и напитков из России и Восточной Европы «Продэкспо». Именно она является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия. «Продэкспо» почти три десятилетия определяет направления развития российской пищевой индустрии.

В этом году площадь выставки выросла и составила более 100 тыс. кв. м, в ней приняли участие 2,6 тыс. отечественных и зарубежных компаний из 70 стран мира. За пять дней «ПРОДЭКСПО-2020» посетили свыше 60 тыс. человек, более чем из 100 стран.

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Продемонстрировать свою продукцию на столь масштабной выставке огромная честь, ведь здесь представлены только лучшие производители и лучшие образцы пищевой индустрии. Группа компаний «Белая Долина» представила два стенда: один в салоне мороженого, а второй в одном из самых больших павильонах, где разместились ведущие производители мясной продукции и деликатесов.

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На стендах группы компаний состоялось более 500 деловых встреч, результатом которых стали намерения о дальнейшем сотрудничестве, а также подписания договоров.

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В рамках выставки были представлены все линейки продукции от классики пломбира до фруктовых льдов и замороженных десертов в салоне мороженого. А в павильоне с колбасной продукцией огромный ажиотаж вызвала дегустация новинок от «SCHNELLER», попробовать которые собрались несколько сотен человек. Большинство посетителей были удивлены, что «Белая Долина» — не столичная компания, отмечая отменное качество продукта, стильный европейский дизайн и высокий профессиональный уровень.

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Итогом интенсивной работы в течение пяти выставочных дней на стендах группы компаний стали сотни предложений о сотрудничестве. Продукция ГК «Белая Долина» — это бренд, который знают и любят не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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