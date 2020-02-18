2020-02-18T08:49:41+03:00
Общество

В Саратовской области ОРВИ заболели свыше 17 тыс. человек

Известна статистика за неделю
Дарья Вострикова
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С 10 по 16 февраля в Саратовской области зарегистрирован 17 791 случай заболевания ОРВИ.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Управлении Роспотребнадзора, по сравнению с прошлой неделей, темп прироста заболеваемости снизился на 23%.

В Саратове зарегистрировано 6 204 заболевших, что ниже эпидпорога на 16,07%, среди детей в возрасте от 7 до 14 лет — на 46,3%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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