В Саратовской области ОРВИ заболели свыше 17 тыс. человек
Известна статистика за неделю
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С 10 по 16 февраля в Саратовской области зарегистрирован 17 791 случай заболевания ОРВИ.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Управлении Роспотребнадзора, по сравнению с прошлой неделей, темп прироста заболеваемости снизился на 23%.
В Саратове зарегистрировано 6 204 заболевших, что ниже эпидпорога на 16,07%, среди детей в возрасте от 7 до 14 лет — на 46,3%.
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ИСТОЧНИК KP.RU