В Саратовской области без вести пропал 45-летний Сергей Кононов
Мужчину ищут с 15 февраля
Сергей Кононов
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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области без вести пропал 45-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Сергея Кононова ищут с 15 февраля между селами Хватовка и Липовка.
Рост мужчины составляет 180 см, у него худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза.
На момент пропажи был одет в зеленую камуфляжную куртку с меховым воротником, синие рабочие штаны, черные ботинки, черную вязаную шапку с отворотом.
ИСТОЧНИК KP.RU