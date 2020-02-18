В Саратове прошел творческий вечер члена Союза писателей России Юрия Алексеева

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:17:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В саратовской библиотеке прошел творческий вечер члена Союза писателей России Юрия Алексеева.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, поэт рассказал о себе, творчестве, изданных книгах, исполнил шуточные стихи и пародии из его нового поэтического сборника «О, слово!». В книге собраны эпиграммы на известных исполнителей, медийных личностей.

Также гости мероприятия увидели фото и видео материалы из личного архива Юрия Алексеева, прозвучала аудиозапись обращения поэта, члена Союза писателей России Николая Байбузы к читателям.

ИСТОЧНИК KP.RU