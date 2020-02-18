В Саратове прошел творческий вечер члена Союза писателей России Юрия Алексеева
Мероприятие состоялось в библиотеке
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В саратовской библиотеке прошел творческий вечер члена Союза писателей России Юрия Алексеева.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, поэт рассказал о себе, творчестве, изданных книгах, исполнил шуточные стихи и пародии из его нового поэтического сборника «О, слово!». В книге собраны эпиграммы на известных исполнителей, медийных личностей.
Также гости мероприятия увидели фото и видео материалы из личного архива Юрия Алексеева, прозвучала аудиозапись обращения поэта, члена Союза писателей России Николая Байбузы к читателям.
ИСТОЧНИК KP.RU