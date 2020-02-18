2020-02-18T08:19:07+03:00
Общество

Саратовские тхэквондисты взяли семь медалей межрегионального турнира

Состязания прошли в Сызрани
Дарья Вострикова
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С 14 по 16 февраля в Сызрани прошел межрегиональный турнир «Первенство спортивного клуба «Чемпион» по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек в возрасте от 7 до 13 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие свыше 400 спортсменов из 14 регионов страны.

Семь наград получили саратовцы. Павел Козельский занял третье место в весовой категории 26 кг, Влад Кисса стал лучшим в весе свыше 32 кг, Ильяс Курбаналиев взял золото в весе 37 кг, Глеб Воробьев — бронзу в весе 37 кг, Егор Переседов — эту же награду в весе 28 кг.

В командных соревнованиях в дисциплине «Зимит» Аслан Дашдамиров, Артем Петраков, Михаил Клочнеков взяли третье место, Егор Переседов, Эмир Ильясов, Борис Байкулов стали вторыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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