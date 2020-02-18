2020-02-18T07:37:40+03:00
Происшествия

Спасатели под Саратовом вытащили из снежных заносов 6 взрослых и младенца

Замело дорогу в Ртищевском районе
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Фото облспасаФото облспаса
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В Саратовской области снежные заносы захватили в плен несколько автомобилей в Ртищевском районе. ЧП произошло на трассе Ртищево – село Урусовка. Самостоятельно выехать они не смогли и вызвали спасателей.

Фото облспаса с занесенной снегом дороги в Ртищево

Фото облспаса с занесенной снегом дороги в Ртищево

Специалисты облспаса вытащили три застрявших в снегу автомобиля, где находились 6 взрослых и один восьмимесячный младенец.

Медицинская помощь никому из них не понадобилась.

Вот так выглядит дорога в Ртищевском районе. Фото облспаса

Вот так выглядит дорога в Ртищевском районе. Фото облспаса

ИСТОЧНИК KP.RU

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