В Саратове заочно арестовали сбежавшего от следствия охранника

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:03:13+03:00

Его обвиняют в нападении на напарника и смертельном ударе в голову

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В Волжском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела о смертельной драке.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в преступлении обвиняют 38-летнего мужчину. Причем, Волжский районный суд вынес решение о заочном аресте.

По предварительной версии, утром 15 сентября на одной из фирм двое охранников несли суточное дежурство. К ними привели новенького – 38-летнего мужчину, который также заступил на дежурство.

Ночью один из охранников лег спать, а оставшийся с новичком поссорились. Около двух часов ночи они вышли в коридор, где 38-летний ударил 59-летнего кулаком по голове. Пострадавший упал и впоследствии скончался в больнице 20 сентября. Примечательно, что нападавший является боксером.

Фото СУ СКР по Саратовской области

После этого злоумышленник разбудил коллегу, рассказал обо всем, а сам скрылся от следствия. Мужчина объявлен в федеральный и международный розыск.

Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU