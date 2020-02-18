В Саратове 14 лет ищут мужчину с металлической спицей и татуировкой «Галя»

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:13:25+03:00

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В Саратовской области ищут мужчину, пропавшего без вести 14 лет назад.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по факту исчезновения Сергея Фомичева возбуждено уголовное дело об убийстве.

Известно, что Сергей Фомичев, которому в тот момент было 36 лет, вместе с приятелем приехал из села Ершовка Аткарского района в Саратов на заработки. Они сняли квартиру в доме по 1-му Цементному проезду, 13.

Сергей Фомичев собирался устроиться в организацию на улице Аткарская, где работал его друг. В середине декабря 2005 года мужчина утром ушел туда на собеседование и не вернулся. Причем в фирме заявили, что он к ним не заходил. С тех пор о местонахождении пропавшего ничего не известно уже 14 лет.

Имеются приметы Сергея Фомичева: рост 180–188 см, среднего телосложения, приподнятые плечи, овальное лицо, среднего размера лоб, отклоненный назад, с залысиной. Глаза карие, брови прямые, нос средний прямой, уши средние слегка оттопыренные, светло-русые прямые волосы, размер обуви 47-48.

В левой руке после перелома осталась металлическая спица. На пальцах левой ладони татуировка «Галя».

На момент пропажи был одет в черную вязаную шапку, серую куртку с металлическими клепками, темные брюки, зеленую футболку, серо-голубую рубашку, черные ботинки на шнурках с логотипом города-изготовителя «Зарайск». При себе у Сергея Фомичева имелся паспорт, военный билет, трудовая книжка и удостоверение электрика.

Следователи просят сообщить любую информацию о возможной судьбе мужчины по телефону 8 (8452) 74-15-61 в Кировский отдел СУ СКР Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU