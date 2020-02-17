Виновник смертельного ДТП в Саратовском районе проведет год в колонии

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:15:45+03:00

Мужчину лишили прав на два года

Изменить размер текста: A A

Суд признал 34-летнего жителя Саратовского района виновным в нарушении ПДД, что повлекло за собой по неосторожности смерть человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ночью 19 октября 2017 года мужчина на ВАЗ-21140 сбил 28-летнего пешехода на Дорожной улице в селе Сосновка. Тот находился на дороге возле одного из домов.

Пострадавший от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

Злоумышленник не признал свою вину, однако по решению суда он проведет год в колонии-поселении, также два года гражданину запрещено водить транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU