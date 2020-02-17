2020-02-17T14:54:08+03:00
Происшествия

Житель Дергачевского района отсидит полгода за кражу у фермеров

Мужчина унес стартер и кабель
Дарья Вострикова
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Суд признал 33-летнего жителя поселка Советский виновным в краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 2 июля 2019 года днем мужчина проник в здание, расположенное в поселке Советский Дергачевского района, и унес стартер пускового двигателя и медный электрический кабель, которые принадлежат главе крестьянско-фермерского хозяйства.

Сумма ущерба составила около 5 тыс. рублей.

Теперь мужчина проведет полгода в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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