Житель Дергачевского района отсидит полгода за кражу у фермеров
Мужчина унес стартер и кабель
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Суд признал 33-летнего жителя поселка Советский виновным в краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 2 июля 2019 года днем мужчина проник в здание, расположенное в поселке Советский Дергачевского района, и унес стартер пускового двигателя и медный электрический кабель, которые принадлежат главе крестьянско-фермерского хозяйства.
Сумма ущерба составила около 5 тыс. рублей.
Теперь мужчина проведет полгода в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU