В Саратовской области порывы ветра достигнут 19 м/с
Температура днем поднимется до +4 градусов
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В Саратовской области сегодня, 18 февраля, прогнозируется порывистый ветер юго-западного направления, который подует со скоростью до 19 м/с.
- Погода будет облачной с прояснениями. Местами пройдет слабый снег, в том числе мокрый. Ожидается туман с видимостью от 500 до 1 000 метров, гололед, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Температура днем поднимется до +4…-1 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU