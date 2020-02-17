Седьмой человек обследован на коронавирус в Саратовской области

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:00:18+03:00

Роспотребнадзор продолжает реализовывать по предупреждению и завозу инфекции

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В Саратовской области на коронавирусную инфекцию обследовали уже семерых человек.

- Результаты обследования на коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, — отрицательные, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.

Между тем реализация комплексного плана мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции продолжается.

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области провело семинары по вопросам профилактики ОРВИ и коронавируса для работников региональной Гострудинспекции и Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям ФСБ России.

К тому же медики наблюдают за теми, кто приехал из Китая. Их изолируют, если у них будут признаки заболевания.

Напомним, у остальных обследованных в Саратовской области анализы также оказались отрицательными.

ИСТОЧНИК KP.RU