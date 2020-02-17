Седьмой человек обследован на коронавирус в Саратовской области
В Саратовской области на коронавирусную инфекцию обследовали уже семерых человек.
- Результаты обследования на коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, — отрицательные, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.
Между тем реализация комплексного плана мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции продолжается.
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области провело семинары по вопросам профилактики ОРВИ и коронавируса для работников региональной Гострудинспекции и Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям ФСБ России.
К тому же медики наблюдают за теми, кто приехал из Китая. Их изолируют, если у них будут признаки заболевания.
Напомним, у остальных обследованных в Саратовской области анализы также оказались отрицательными.
ИСТОЧНИК KP.RU