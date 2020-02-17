2020-02-17T14:00:18+03:00
Общество

Седьмой человек обследован на коронавирус в Саратовской области

Роспотребнадзор продолжает реализовывать по предупреждению и завозу инфекции
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области на коронавирусную инфекцию обследовали уже семерых человек.

- Результаты обследования на коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, — отрицательные, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.

Между тем реализация комплексного плана мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции продолжается.

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области провело семинары по вопросам профилактики ОРВИ и коронавируса для работников региональной Гострудинспекции и Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям ФСБ России.

К тому же медики наблюдают за теми, кто приехал из Китая. Их изолируют, если у них будут признаки заболевания.

Напомним, у остальных обследованных в Саратовской области анализы также оказались отрицательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Седьмой человек обследован на коронавирус в Саратовской области
В Саратове из-за аварии встали трамваи двух маршрутов
Заведено уголовное дело о смертельном ДТП в Татищевском районе
В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство для беременных
Автобусы №6 вновь будут ездить до «Happy Молла»
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Саратовцы пожаловались на требование руководства гулять полтора часа у консерватории
Молодой житель Энгельса отсидит пять лет за избиение и грабеж
Водитель «девятки», где погиб младенец на трассе под Татищевом, был пьян
В Саратовской области выявили некачественное лекарство из столицы
В Саратовской области за год вынесено менее 0,5% оправдательных приговоров по уголовным делам
В Балакове мужчину отправили в колонию на три года за сбор дикой конопли
В Саратове женщина упала в маршрутке №67
По Саратову гонял лишенный прав водитель с поддельным удостоверением
В Саратове ликвидирована незаконная автостоянка