В Саратове из-за аварии встали трамваи двух маршрутов

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:05:04+03:00

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Сегодня, 17 февраля, в Саратове встали трамваи маршрутов №№3 и 11.

Как рассказали «КП-Саратов» в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», движение прервалось из-за аварии в 14:15 у остановки «Губернский рынок» в обе стороны.

Трамваи №3 ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, «одиннадцатые» следуют от 6-го квартала только до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU