Заведено уголовное дело о смертельном ДТП в Татищевском районе
Следователи Ленинского района завели уголовное дело по факту смертельного ДТП под Татищевом, в котором погиб ребенок и пострадали четыре человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным, около 21:20 15 февраля на 255-м км трассы, ведущей из Тамбова в Саратов, столкнулись ВАЗ-21093 и Lada Vesta.
В результате аварии скончался пятимесячный ребенок из ВАЗа, травмы получил водитель этой машины, 26-летняя женщина и четырехлетняя девочка, также пострадала 33-летняя пассажирка из «Весты».
Виновник аварии ответит за нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU