2020-02-17T13:45:48+03:00
Происшествия

Заведено уголовное дело о смертельном ДТП в Татищевском районе

В результате аварии погиб младенец, пострадали четыре человека
Дарья Вострикова
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Следователи Ленинского района завели уголовное дело по факту смертельного ДТП под Татищевом, в котором погиб ребенок и пострадали четыре человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным, около 21:20 15 февраля на 255-м км трассы, ведущей из Тамбова в Саратов, столкнулись ВАЗ-21093 и Lada Vesta.

В результате аварии скончался пятимесячный ребенок из ВАЗа, травмы получил водитель этой машины, 26-летняя женщина и четырехлетняя девочка, также пострадала 33-летняя пассажирка из «Весты».

Виновник аварии ответит за нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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