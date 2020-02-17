В Саратовскую область пришло потепление

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:46:36+03:00

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На протяжении всей недели жителям Саратовской области не нужно будет кутаться в куртки и огромные шарфы: ожидается потепление с превышением климатической нормы на 8–10 градусов.

Как рассказала «КП-Саратов» замруководителя Саратовского Гидрометцентра Светлана Цветайло, такую погоду определяет теплый и влажный воздух Атлантики.

В регионе будет преобладать облачность, 18 числа — повышенный ветер в связи с перепадами атмосферного давления.

Уже 19 и 20 числа в область придут туманы с видимостью от 200 до 500 метров. На рубеже этих дней ожидается снегопад.

В Саратове в ближайшие сутки будет дуть западный ветер со скоростью 6–11 м/с, порывы достигнут 12–15 м/с, а потом он ослабеет и сменит свое направление на юго-западное.

Во второй половине 19 февраля и начале ночь 20 февраля пройдет снег.

В ночное время столбик термометра в Саратове опустится до -1…-3 градусов, днем поднимется до +1…-3 градусов тепла. В области по ночам похолодает до 0-5 градусов, а днем будет от -1 до +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU