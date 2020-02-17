Студент СГЮА стал серебряным призером Кубка мира по фехтованию

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:39:03+03:00

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16 февраля во французском Дурдане прошел командный этап юниорского Кубка мира по фехтованию на саблях.

В соревнованиях приняли участие 15 команд. В состав российской сборной вошел студент Юридического колледжа СГЮА, мастер спорта России, победитель и призер российских и европейских соревнований на саблях Артем Терехов.

По итогам командного этапа соревнований наши спортсмены завоевали серебряные медали, уступив сборной Германии с минимальным отрывом 44:45. Третье место заняла команда из Италии.

Благодаря сумме побед во всех соревнованиях сезона Артем Терехов вошел в юниорский состав сборной России по фехтованию на саблях, что позволит спортсмену принять участие в первенстве Европы в городе Пореч (Хорватия), которое пройдет в конце февраля этого года.

Терехов является воспитанником заслуженного тренера РСФСР, руководителя секции фехтования СГЮА Евгения Голубева.

ИСТОЧНИК KP.RU