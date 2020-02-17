2020-02-17T10:39:03+03:00
Спорт

Студент СГЮА стал серебряным призером Кубка мира по фехтованию

Саблист Артем Терехов вошел в сборную России
Поделиться:
Артем ТереховАртем Терехов
Изменить размер текста:

16 февраля во французском Дурдане прошел командный этап юниорского Кубка мира по фехтованию на саблях.

В соревнованиях приняли участие 15 команд. В состав российской сборной вошел студент Юридического колледжа СГЮА, мастер спорта России, победитель и призер российских и европейских соревнований на саблях Артем Терехов.

По итогам командного этапа соревнований наши спортсмены завоевали серебряные медали, уступив сборной Германии с минимальным отрывом 44:45. Третье место заняла команда из Италии.

Благодаря сумме побед во всех соревнованиях сезона Артем Терехов вошел в юниорский состав сборной России по фехтованию на саблях, что позволит спортсмену принять участие в первенстве Европы в городе Пореч (Хорватия), которое пройдет в конце февраля этого года.

Терехов является воспитанником заслуженного тренера РСФСР, руководителя секции фехтования СГЮА Евгения Голубева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Седьмой человек обследован на коронавирус в Саратовской области
В Саратове из-за аварии встали трамваи двух маршрутов
Заведено уголовное дело о смертельном ДТП в Татищевском районе
В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство для беременных
Автобусы №6 вновь будут ездить до «Happy Молла»
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Саратовцы пожаловались на требование руководства гулять полтора часа у консерватории
Молодой житель Энгельса отсидит пять лет за избиение и грабеж
Водитель «девятки», где погиб младенец на трассе под Татищевом, был пьян
В Саратовской области выявили некачественное лекарство из столицы
В Саратовской области за год вынесено менее 0,5% оправдательных приговоров по уголовным делам
В Балакове мужчину отправили в колонию на три года за сбор дикой конопли
В Саратове женщина упала в маршрутке №67
По Саратову гонял лишенный прав водитель с поддельным удостоверением
В Саратове ликвидирована незаконная автостоянка