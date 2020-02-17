По итогам операции «Нетрезвый водитель» в Саратове выявили восемь нарушений
Рейд шел два дня
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Вечером и ночью 14 и 15 февраля сотрудники саратовской Госавтоинспекции провели рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель».
Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, всего было выявлено восемь нарушений: двое граждан ездили подшофе, а еще шестеро отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Водителей призвали не преступать закон и помнить о последствиях нетрезвых поездок.
ИСТОЧНИК KP.RU