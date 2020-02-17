2020-02-17T10:36:44+03:00
Экономика

Федеральная сетевая компания увеличила выдачу дополнительной мощности в распределительную сеть Саратовской области

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила не комплексную реконструкцию подстанции 220 кВ «Вольская»
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В результате обеспечена возможность выдачи 2,8 МВт дополнительной мощности территориальной сетевой организации «Облкоммунэнерго», обеспечивающей электроснабжением потребителей Саратовской области.

В рамках технологического присоединения проведена реконструкция двух линейных ячеек в закрытом распределительном устройстве 6 кВ, их оснастили новыми трансформаторами тока российского производства. Новое энергооборудование надежно в эксплуатации, обладает высокой стойкостью к износу во время выполнения коммутационных действий. Безопасная и удобная эксплуатация обусловлена его небольшой массой, бесшумной работой, экологичностью и возможностью работы в агрессивной среде.

Ранее, в 2019 году на подстанции «Вольская» был завершен капитальный ремонт трансформаторамощностью 125 МВА. В ходе работ на силовом агрегате были отремонтированы маслонаполнители, установлена более надежная защита с гибкой оболочкой, защищающая маслонаполненное оборудование от соприкосновения с воздухом. Также обновлена система охлаждения трансформатора. Выполнена очистка трансформаторного масла, промывка всех охладителей, разборка и проверка маслонасосов. Проведена ревизия устройства регулировки под нагрузкой.

Мощность подстанции 220 кВ «Вольская» составляет 370 МВА. От ее стабильной работы зависит надежность электроснабжения потребителей Вольска и Саратовской области, среди которых такие предприятия, как «Вольский цементный завод», «Югтрансгаз» и другие.

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