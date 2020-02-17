2020-02-17T10:28:21+03:00
Общество

В больнице Балакова мальчика с рвотой и диареей положили в коридоре

Мать обеспокоена условиями
Дарья Вострикова
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Вчера, 16 февраля, жительница Балакова Анастасия Богачева рассказала в соцсетях, в каких условиях в центральной районной больнице вынужден находиться ее сын со рвотой и диареей.

- Поступили в инфекционное отделение, где якобы куча мест. А ребенок лежит на втором этаже в коридоре, при этом туалет только на первом, в приемном покое. Как успеть добежать? А ночью как оставить его одного, чтобы сходить по нужде? Ребенка негде мыть — либо идти в приемный покой и делать это там, а потом нести через всю больницу со сквозняками. Воды кипяченой нет, негде помыть руки. Зато больницу прикрыли якобы за ненадобностью, — поделилась женщина.

В доказательство своих слов гражданка опубликовала снимок и видеозапись.

В комментариях под записью Ольга Степанова рассказала, что ситуацию взяло на контроль министерство здравоохранения.

- По информации администрации больницы, после поступления ребенок пробыл в коридоре несколько часов, после чего мальчика и маму разместили в отдельный бокс. Вся необходимая помощь оказывается пациенту в полном объеме. Руководство больницы побеседовало с мамой, поинтересовалось о наличии претензий к работе медперсонала и качеству оказания помощи. Мама претензий не высказала. Дополнительно сообщаем, что в инфекционном отделении туалеты расположены на каждом этаже и в каждой палате, — написала Ольга.

В ответ на это Анастасия удивилась, ведь никаких бесед с ней не проводили. Она добавила, что претензий к персоналу больницы у нее нет и не может, ведь работники не виноваты.

Местные жители посочувствовали матери и ее малышу и пожелали скорейшего выздоровления.

Ребенка с диареей и рвотой положили в коридоре балаковской больницы.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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