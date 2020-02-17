«СГАУ-Саратов» потерпел обидное поражение от «Каустика»

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:01:05+03:00

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В единственном матче субботы Суперлиги Париматч по гандболу в Саратове встречались «СГАУ-Саратов» и волгоградский «Каустик». Обеим командам, решающим свои турнирные задачи, в этой игре нужна была только победа.

С первых минут встречи обе команды взяли высокий темп и за стартовые пять минут накидали десять мячей. Постепенно «желто-черные» завладели инициативой и довели первый игровой отрезок до победы — 17:14. Больше всех для этого приложил усилий левый полусредний нашей команды Александр Рыжков, реализовавший шесть из семи своих бросков.

Во втором тайме «аграрии» продолжили гнуть свою линию и удерживать добытое преимущество в первой половине матча — 26:22 к середине второго игрового отрезка. Но затем точность бросков саратовцев стала давать сбои, чем воспользовались волгоградцы. 27:27 за четыре минуты до конца встречи.

В концовке матча точный бросок Сергея Болотина вывел нашу команду вперед 29:28 и играть оставалось 1:40 секунд. Тем не менее, играя в большинстве, «желто-черные» упускают даже ничейный результат за две секунды до конца матча.

29:30 в пользу гостей из волгоградского «Каустика».

«СГАУ-Саратов»:

Бобров — 5/13 (38%), Третынко — 8/30 (26%)

Рыжков — 7/10, Болотин — 6/10, Размаев — 5/7, Трофимец — 4/6, Шарков — 2/5, Беляев — 2/6, Ковалёв — 1/2, Бубен — 1/1, Карибов — 1/5, Колпаков, Елистратов, Ухваркин, Буш.

- Вся борьба еще впереди, и в ближайшем матче 23 февраля против таганрогского «Таганрог-ЮФУ», от гандболистов «СГАУ-Саратов» ждем только победы — отметили в пресс-службе гандбольного клуба «СГАУ-Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU