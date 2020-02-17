Саратовец Федор Смолов забил свой первый гол на чемпионате в Мадриде

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:57:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 16 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошел предпоследний матч 24 турнира чемпионата Испании по футболу.

На поле встретились «Сельта», в которой играет саратовский спортсмен Федор Смолов в качестве нападающего, и местный «Реал».

На седьмой минуте футболист из областного центра забил гол в ворота соперника, всего он провел на поле 70 минут. Напомним, он перешел в эту команду из «Локомотива».

Игра закончилась со счетом 2:2.

ИСТОЧНИК KP.RU