Саратовец Федор Смолов забил свой первый гол на чемпионате в Мадриде
Матч прошел вчера
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Вчера вечером, 16 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошел предпоследний матч 24 турнира чемпионата Испании по футболу.
На поле встретились «Сельта», в которой играет саратовский спортсмен Федор Смолов в качестве нападающего, и местный «Реал».
На седьмой минуте футболист из областного центра забил гол в ворота соперника, всего он провел на поле 70 минут. Напомним, он перешел в эту команду из «Локомотива».
Игра закончилась со счетом 2:2.
ИСТОЧНИК KP.RU