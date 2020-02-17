2020-02-17T09:57:46+03:00
Общество

Саратовец Федор Смолов забил свой первый гол на чемпионате в Мадриде

Матч прошел вчера
Дарья Вострикова
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Вчера вечером, 16 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошел предпоследний матч 24 турнира чемпионата Испании по футболу.

На поле встретились «Сельта», в которой играет саратовский спортсмен Федор Смолов в качестве нападающего, и местный «Реал».

На седьмой минуте футболист из областного центра забил гол в ворота соперника, всего он провел на поле 70 минут. Напомним, он перешел в эту команду из «Локомотива».

Игра закончилась со счетом 2:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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