2020-02-17T11:19:13+03:00
Общество

Губернатор Саратовской области обсудил с новой главой ФНС увеличение сбора налогов

Елена Краснова возглавила региональное Управление
Ольга Симонова
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Фото пресс-службы губернатораФото пресс-службы губернатора
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Сегодня, 17 февраля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с новым руководителем регионального УФНС Еленой Красновой.

Фото пресс-службы губернатора

Фото пресс-службы губернатора

- На встрече обсудили вопросы систематизации налогообложения на территории региона, формирование доходной части регионального бюджета, увеличение собираемости налогов и сборов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора.

В мероприятии также участвовал замглавы ФНС России Дмитрий Вольвач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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