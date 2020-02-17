Губернатор Саратовской области обсудил с новой главой ФНС увеличение сбора налогов
Елена Краснова возглавила региональное Управление
Фото пресс-службы губернатора
Изменить размер текста:
Сегодня, 17 февраля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с новым руководителем регионального УФНС Еленой Красновой.
Фото пресс-службы губернатора
- На встрече обсудили вопросы систематизации налогообложения на территории региона, формирование доходной части регионального бюджета, увеличение собираемости налогов и сборов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора.
В мероприятии также участвовал замглавы ФНС России Дмитрий Вольвач.
ИСТОЧНИК KP.RU