2020-02-17T09:27:11+03:00
Происшествия

В заброшенном сарае Заводского района найден труп женщины

На теле имелись следы насильственной смерти
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Заводском районе Саратова найден труп женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на теле имелись следы насильственной смерти.

Труп 31-летней погибшей найден 16 февраля в заброшенном сарае на 1-м Прессовом проезде. Следователи осмотрели место происшествия для определения точной причины гибели.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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