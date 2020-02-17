В заброшенном сарае Заводского района найден труп женщины
На теле имелись следы насильственной смерти
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Заводском районе Саратова найден труп женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на теле имелись следы насильственной смерти.
Труп 31-летней погибшей найден 16 февраля в заброшенном сарае на 1-м Прессовом проезде. Следователи осмотрели место происшествия для определения точной причины гибели.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU