В заброшенном сарае Заводского района найден труп женщины

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:27:11+03:00

Фото СУ СКР по Саратовской области

На теле имелись следы насильственной смерти

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Саратова найден труп женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на теле имелись следы насильственной смерти.

Труп 31-летней погибшей найден 16 февраля в заброшенном сарае на 1-м Прессовом проезде. Следователи осмотрели место происшествия для определения точной причины гибели.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU