В доме на улице Аэропорт СХИ найден труп мужчины

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:04:32+03:00

Он приехал в гости к женщине

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В Кировском районе Саратова найдено тело 63-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп с травмой головы был обнаружен на лестнице первого этажа дома по адресу Аэропорт СХИ, секция три.

По предварительной версии, накануне мужчина пришел к своей 54-летней знакомой. На следующий день он вышел в магазин, но не вернулся. Тело нашел один из местных жителей.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти человека. После этого будет принято процессуальное решение.

Напомним, в конце августа в соседнем доме произошло жестокое убийство младенца.

ИСТОЧНИК KP.RU