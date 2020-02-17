В доме на улице Аэропорт СХИ найден труп мужчины
В Кировском районе Саратова найдено тело 63-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп с травмой головы был обнаружен на лестнице первого этажа дома по адресу Аэропорт СХИ, секция три.
По предварительной версии, накануне мужчина пришел к своей 54-летней знакомой. На следующий день он вышел в магазин, но не вернулся. Тело нашел один из местных жителей.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти человека. После этого будет принято процессуальное решение.
Напомним, в конце августа в соседнем доме произошло жестокое убийство младенца.
ИСТОЧНИК KP.RU