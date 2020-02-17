Саратовцам рассказали, как выбрать духи

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:43:56+03:00

Нужно обращать внимание на упаковку

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Эксперты рассказали жителям Саратовской области, как выбрать парфюмерные жидкости.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, при выборе духов, одеколонов, туалетных, парфюмерных и душистых вод нужно обращать внимание на листе-вкладыш или упаковку.

Там должна быть написана информация о продукции, изготовителе — название, местонахождение организации, страна происхождения, номинальное количество, срок годности, особые меры предосторожности, номер партии или код по партии продукции, сведения о способах применения, состав продукции.

Список ингредиентов может быть представлен либо на государственном языке, либо в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита.

Наименование изготовителя, местонахождения изготовителя и название продукции могут быть написаны с использованием букв латинского алфавита

Продавец должен дать покупателю возможность ознакомиться с запахом духов, а если продукция находится в упаковке, то проверить ее содержимое, а также работу аэрозольной конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU