2020-02-17T08:52:28+03:00
Общество

Саратовская спортсменка дважды стала призером первенства России

Состязания прошли в Санкт-Петербурге
Дарья Вострикова
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В Санкт-Петербурге с 13 по 15 февраля прошло молодежное первенство России по легкой атлетике.

Как рассказала «КП-Саратов» в Управлении по физической культуре и спорту мэрии, воспитанница спортшколы №6 Саратова Анастасия Герасимова завоевала две награды.

Она взяла серебро в беге на 800 метров, а также выиграла бронзовую медаль за пройденную этим же способом дистанцию в 1,5 тыс. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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