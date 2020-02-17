2020-02-17T08:51:35+03:00
Происшествия

В Саратове молодой рецидивист украл два аккумулятора

Оба преступления произошли в Кировском районе
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Кировского района раскрыла кражу двух аккумуляторов в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 00:45 по 12:00 8 февраля неизвестные унесли запчасть из ВАЗ-2110, припаркованного на улице Зарубина в Саратове. Сумма ущерба составила 4 тыс. рублей.

Второе преступление произошло с 8:00 6 февраля по 15:00 8 февраля. Злоумышленник вынул деталь стоимостью 3,4 тыс. рублей из ВАЗ-2110, которая стояла на Университетской улице.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний безработный рецидивист. Парень признался в содеянном, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области появятся саженцы винограда из Франции
В доме на улице Аэропорт СХИ найден труп мужчины
Саратовцам рассказали, как выбрать духи
Саратовская спортсменка дважды стала призером первенства России
В Саратове молодой рецидивист украл два аккумулятора
В Энгельсском районе горела машина
На пожаре в своем доме под Саратовом сгорел мужчина
Взлом квартиры на Заречной улице: задержаны подозреваемые
В Саратове экскаватор насмерть сбил пешехода на дороге
В Саратове женщина обнаружила младшую сестру утопленной в ванне
В Саратове найдено тело 93-летнего старика в ванне
В Саратове из ВАЗа украли «Тюменского медведя»
Саратовская область упала в рейтинге качества жизни регионов России
Неделя в Саратове начнется с ветреной и туманной погоды
«Кристалл» проиграл «Дизелисту» в Саратове
Юный игрок «Автодора» победил в конкурсе данков на Матче всех звезд
В Энгельсе начата проверка гибели провалившегося в коллектор пенсионера
Александр Логинов промахнулся и стал третьим на ЧМ
Саратовец Данила Семериков завоевал бронзу чемпионата мира