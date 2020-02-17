В Саратове молодой рецидивист украл два аккумулятора
Полиция Кировского района раскрыла кражу двух аккумуляторов в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 00:45 по 12:00 8 февраля неизвестные унесли запчасть из ВАЗ-2110, припаркованного на улице Зарубина в Саратове. Сумма ущерба составила 4 тыс. рублей.
Второе преступление произошло с 8:00 6 февраля по 15:00 8 февраля. Злоумышленник вынул деталь стоимостью 3,4 тыс. рублей из ВАЗ-2110, которая стояла на Университетской улице.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний безработный рецидивист. Парень признался в содеянном, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU