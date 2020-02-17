На пожаре в своем доме под Саратовом сгорел мужчина

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:22:49+03:00

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В Ровенском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось вечером 15 февраля в частном доме поселка Красноармейский.

Около 22 часов местные жители заметили возгорание и вызвали пожарных. После тушения огня в доме было найдено тело 60-летнего хозяина. Установлено, что он сильно обгорел.

По предварительной версии, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU