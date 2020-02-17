2020-02-17T08:41:19+03:00
Происшествия

Взлом квартиры на Заречной улице: задержаны подозреваемые

В Заводском районе Саратова в краже подозревают юного рецидивиста и приезжего из Ершова
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Больше недели прошло с момента обращения в полицию 9 февраля 30-летнего мужчины, у которого вскрыли жилище в Заводском районе Саратова.

Из квартиры в доме на улице Заречная воры вынесли помимо ноутбука микроволновую печь и стиральную машину.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении кражи задержаны двое — 30-летний приезжий из Ершова, ранее не привлекавшийся, и 18-летний уже имеющий судимость за кражу местный житель.

Пока оба отпущены под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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