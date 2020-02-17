В Саратове экскаватор насмерть сбил пешехода на дороге

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:04:16+03:00

Мужчина находился на проезжей части без цели ее перехода

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В Кировском районе Саратова вчера вечером, 16 февраля, экскаватор-погрузчик насмерть сбил пешехода.

- Авария произошла в 19:00 на 1-м проезде Танкистов, около дома №2 по 1-му Песочному тупику. 34-летний мужчина находился на проезжей части без цели ее перехода, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

Пешеход скончался на месте. За рулем экскаватора находился 48-летний водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU