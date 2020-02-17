В Саратове женщина обнаружила младшую сестру утопленной в ванне

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:37:05+03:00

Тело женщины нашли в ванне с водой

Трагедия произошла в доме на улице Пугачева

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Следователи СУ СКР по Кировскому району Саратова устанавливают точную причину смерти 61-летней женщины. Ее тело было обнаружено в ванной с водой.

Погибшая проживала в доме на улице Пугачева вместе со своей старшей сестрой. Та ушла на ночное дежурство, а когда 16 февраля вернулась домой, обнаружила тело младшей в ванной, заполненной водой.

Как сообщили в следственном комитете, признаков насильственной смерти на теле погибшей не нашли. Назначено судебно-медицинское исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU