2020-02-17T08:37:05+03:00
Происшествия

В Саратове женщина обнаружила младшую сестру утопленной в ванне

Трагедия произошла в доме на улице Пугачева
Поделиться:
Тело женщины нашли в ванне с водойТело женщины нашли в ванне с водой
Изменить размер текста:

Следователи СУ СКР по Кировскому району Саратова устанавливают точную причину смерти 61-летней женщины. Ее тело было обнаружено в ванной с водой.

Погибшая проживала в доме на улице Пугачева вместе со своей старшей сестрой. Та ушла на ночное дежурство, а когда 16 февраля вернулась домой, обнаружила тело младшей в ванной, заполненной водой.

Как сообщили в следственном комитете, признаков насильственной смерти на теле погибшей не нашли. Назначено судебно-медицинское исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области появятся саженцы винограда из Франции
В доме на улице Аэропорт СХИ найден труп мужчины
Саратовцам рассказали, как выбрать духи
Саратовская спортсменка дважды стала призером первенства России
В Саратове молодой рецидивист украл два аккумулятора
В Энгельсском районе горела машина
На пожаре в своем доме под Саратовом сгорел мужчина
Взлом квартиры на Заречной улице: задержаны подозреваемые
В Саратове экскаватор насмерть сбил пешехода на дороге
В Саратове женщина обнаружила младшую сестру утопленной в ванне
В Саратове найдено тело 93-летнего старика в ванне
В Саратове из ВАЗа украли «Тюменского медведя»
Саратовская область упала в рейтинге качества жизни регионов России
Неделя в Саратове начнется с ветреной и туманной погоды
«Кристалл» проиграл «Дизелисту» в Саратове
Юный игрок «Автодора» победил в конкурсе данков на Матче всех звезд
В Энгельсе начата проверка гибели провалившегося в коллектор пенсионера
Александр Логинов промахнулся и стал третьим на ЧМ
Саратовец Данила Семериков завоевал бронзу чемпионата мира