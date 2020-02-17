В Саратове найдено тело 93-летнего старика в ванне
Его обнаружила пришедшая проведать женщина
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове найден труп старика.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, страшную находку сделала женщина, которая за ним присматривала.
По предварительным данным, 93-летний мужчина проживал один в квартире дома на проспекте Строителей. Его тело нашли в ванне, причем известно, что накануне он был жив.
Следователи СУ СКР провел осмотр места происшествия. По итогам экспертизы будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU