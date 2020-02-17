В Саратове из ВАЗа украли «Тюменского медведя»

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:22:47+03:00

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На новогодних праздниках владелец ВАЗ-21074 лишился аккумулятора — кто-то вскрыл его машину, припаркованную на улице Усть-Курдюмская.

Кража произошла еще 5 января, хозяин авто сразу обратился в полицию. Стоимость украденного аккумулятора «Тюменский медведь» оценена в 4,4 тыс. рублей.

Спустя месяц правоохранители задержали 19-летнего парня, которого подозревают в этом преступлении. Несмотря на молодость, он уже успел получить судимость за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU