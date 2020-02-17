2020-02-17T08:21:41+03:00
Общество

Саратовская область упала в рейтинге качества жизни регионов России

Регион потерял сразу десять позиций
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Саратовская область - все менее комфортный регион для жителейСаратовская область - все менее комфортный регион для жителей
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С 38 на 48 место переместилась по итогам 2019 года Саратовская область в рейтинге регионов страны по качеству жизни. Такие данные опубликовало РИА Новости.

При определении в каких российских регионах условия для жизни в 2019 году были наиболее благоприятными для каждого рассчитывался рейтинговый балл.

Возглавляют таблицу по качеству жизни за 2019 год Москва (79,2), Санкт-Петербург (77,3) и Московская область (74,5).

Последние места занимают Тува (17,5), Карачаево-Черкесия (23,6), Еврейская автономная область (28,2).

Саратовская область получила 45,15 балла. Это сводный показатель по 70 позициям — от уровня доходов до климатических условий.

При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава и Минфина России, ЦБ и другие открытые источники. При составлении рейтинга использовались последние доступные на момент расчета данные — показатели 2018-2019 годов.

При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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