«Кристалл» проиграл «Дизелисту» в Саратове
Игра завершилась со счетом 1:4
Фото МХК "Кристалл"
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Сегодня, 16 февраля, в ледовом дворце спорта «Кристалл» встретились хоккейные команды «Кристалл» из Саратова и «Дизелист» из Пензы.
Игра закончилась со счетом 1:4 4 (0:0, 0:2, 1:2) в пользу гостей.
- Полноценного реванша совершить уже не получится, но в заключительном матче серии во вторник «Кристаллу» можно будет оставить в свою пользу хотя бы общий счет домашних встреч с пензенцами, – отметили в клубе «Кристалл».
ИСТОЧНИК KP.RU