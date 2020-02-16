«Кристалл» проиграл «Дизелисту» в Саратове

16 Февр. 2020 2020-02-16T20:22:23+03:00

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Сегодня, 16 февраля, в ледовом дворце спорта «Кристалл» встретились хоккейные команды «Кристалл» из Саратова и «Дизелист» из Пензы.

Игра закончилась со счетом 1:4 4 (0:0, 0:2, 1:2) в пользу гостей.

- Полноценного реванша совершить уже не получится, но в заключительном матче серии во вторник «Кристаллу» можно будет оставить в свою пользу хотя бы общий счет домашних встреч с пензенцами, – отметили в клубе «Кристалл».

ИСТОЧНИК KP.RU