Юный игрок «Автодора» победил в конкурсе данков на Матче всех звезд

16 Февр. 2020 2020-02-16T19:52:22+03:00

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Александр Петенев из «Автодора» стал победителем конкурса данков в Матче всех звезд Лиги ВТБ.

Самый юный, 19-летний участник конкурса по броскам сверху Петенев обошел в финале опытного Остина Холлинса из «Зенита», который уже становился победителем в таком турнире.

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В качестве приза Александр стал обладателем чека на 500 тысяч рублей от спонсоров турнира.

Александр Петенев - единственный представитель саратовского «Автодора» на Матче всех звезд. Саратовский клуб пребывает сейчас на дне турнирной таблицы Лиги ВТБ проиграв семь матчей подряд, за весь сезон одержав только 4 победы в 16 играх.

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ИСТОЧНИК KP.RU