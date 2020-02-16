В Энгельсе начата проверка гибели провалившегося в коллектор пенсионера

16 Февр. 2020 2020-02-16T19:41:21+03:00

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Следователи СУ СКР по Саратовской области начали проверку гибели мужчины в Энгельсе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, утром 16 февраля двое 73-летних мужчин пришли в гараж на улице Менделеева, чтобы собрать вещи и обесточить помещение. На следующий день там должны были начать ремонт самотечного коллектора. Однако под ними пол провалился и оба упали в ямы, которая образовалась из-за прорыва канализации.

Спасатели сумели вытащить хозяина гаража, он был госпитализирован. Его знакомый скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU