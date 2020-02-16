В Энгельсе начата проверка гибели провалившегося в коллектор пенсионера
Следователи СУ СКР по Саратовской области начали проверку гибели мужчины в Энгельсе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, утром 16 февраля двое 73-летних мужчин пришли в гараж на улице Менделеева, чтобы собрать вещи и обесточить помещение. На следующий день там должны были начать ремонт самотечного коллектора. Однако под ними пол провалился и оба упали в ямы, которая образовалась из-за прорыва канализации.
Спасатели сумели вытащить хозяина гаража, он был госпитализирован. Его знакомый скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU