2020-02-16T18:47:07+03:00
Общество

В Саратове умер всемирно известный кардиохирург Вадим Прелатов

Ему было 78 лет
Екатерина Семенова
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Фото с сайта ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер»Фото с сайта ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер»
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Скончался Вадим Прелатов – заместитель главного врача по кардиохирургии ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, ему было 78 лет.

Вадим Прелатов родился 27 апреля 1941 года в селе Зеленовка Пензенской области, впоследствии семья переехала в Петровск Саратовской области.

В 1964 году он закончил Саратовский государственный медицинский институт по специальности и начал трудовую деятельность главным врачом участковой больницы в Астраханской области. Позже работал в Московской области, Российском научном центре хирургии РАМН, став одним из ведущих кардиохирургов страны.

Вернулся в Саратов в 1996 году, возглавив кардиохирургический центр на базе 2-й горбольницы. При его непосредственном участии был создан – ГУЗ «Областной кардиохирургический центр». Вадим Прелатов являлся Почетным гражданином Саратова и Саратовской области, Заслуженным врачом России

- Он был прекрасным человеком, гражданином, врачом, которого любили и уважали пациенты. Светлая память о Вадиме Алексеевиче Прелатове навсегда сохраниться в сердцах всех, кто его знал, – выражает свои соболезнование медицинское сообщество Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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