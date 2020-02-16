В Петровске куратор моногородов и руководство района обсудили новые меры поддержки

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:45:09+03:00

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Петровск посетили куратор моногородов Саратовской области Андрей Баранов, специалист по инвестициям Корпорации развития моногородов Наталья Приступа и представитель министерства экономического развития Саратовской области Ксения Голованова.

Цель делового визита — знакомство с руководством предприятий, где уже размещаются или планируется размещение производственных площадок резидентов ТОСЭР — ООО «ИМТЭК-ТЕХНОЛОГИИ», ООО «ГМТ-Саратов», ООО «ПЗА», АО «ПЭМЗ «Молот», ООО Грибной комбинат «Петровский», обсуждение перспектив работы в рамках программы развития моногорода Петровск, а также информирование представителей бизнеса о новых мерах поддержки, которую предоставляет Фонд развития моногородов.

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Одним из этапов делового визита стало посещение Петровского филиала СГТУ, где для гостей сначала провели экскурсию по Центру молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ#1), а затем они приняли участие в заседании круглого стола «Как привлечь деньги в моногорода?» с руководством муниципалитета и предпринимателями.

Во время общения с директором Петровского филиала СГТУ Еленой Бесшапошниковой и преподавателями Андрей Баранов обратил внимание на высокий уровень подготовки выпускников учебного заведения и отметил, что при посещении завода «Молот» работу нового современного оборудования (станков с ЧПУ, закупленных в рамках перевооружения) ему продемонстрировали молодые специалисты предприятия — ребята, не так давно окончившие филиал.

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За круглым столом с петровскими предпринимателями менеджер ДПО блока продвижения продуктов и мер поддержки МОНОГОРОДА.РФ, куратор моногородов нашего региона Андрей Баранов, глава района Денис Фадеев, специалист по инвестициям Корпорации развития моногородов Наталья Приступа, представитель министерства экономического развития Саратовской области Ксения Голованова и начальник отдела экономического развития, торговли и инвестиционной политики администрации района Ольга Седова говорили о том, как привлечь деньги в моногорода, какие основные продукты и новые меры поддержки предоставляет Фонд развития моногородов бизнес-сообществу, обсудили преимущества работы предприятий в качестве резидентов ТОСЭР и узнали о преференциях и налоговых льготах для потенциальных инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU