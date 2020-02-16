В Балакове больше недели ищут пропавшую пенсионерку

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:39:49+03:00

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В Балакове Саратовской области без вести пропала пенсионерка.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», 75-летнюю Людмилу Васину (Денюсеву) ищут с 8 февраля.

Рост женщины составляет 150 см, у нее худощавое телосложение, карие глаза и короткие седые волосы.

На момент пропажи была одета в бордовую куртку ниже колен, черные брюки и полуботинки, бежевую вязаную шапку с отворотом.

ИСТОЧНИК KP.RU