2020-02-16T13:39:49+03:00
Общество

В Балакове больше недели ищут пропавшую пенсионерку

Людмила Васина (Денюсова) исчезла 8 февраля
Екатерина Семенова
Поделиться:
Людмила Васина (Денюсова)Людмила Васина (Денюсова)
Изменить размер текста:

В Балакове Саратовской области без вести пропала пенсионерка.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», 75-летнюю Людмилу Васину (Денюсеву) ищут с 8 февраля.

Рост женщины составляет 150 см, у нее худощавое телосложение, карие глаза и короткие седые волосы.

На момент пропажи была одета в бордовую куртку ниже колен, черные брюки и полуботинки, бежевую вязаную шапку с отворотом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СКР намерен расследовать аварию с погибшим младенцем под Саратовом
В Юбилейном лифт многоэтажки украшают магнитиками
В Юбилейном лифт многоэтажки украшают магнитиками
Трое детей оказались на льду у набережной Саратова
Пьяный мужчина эвакуирован из горящей квартиры в Балакове
В Петровске куратор моногородов и руководство района обсудили новые меры поддержки
В Балакове больше недели ищут пропавшую пенсионерку
Восемь улиц Саратова в воскресенье остались без воды
Следователи проверяют, как мужчина упал с моста и утонул в реке Медведица
В Саратове пропал мужчина в сером пальто
Норвежский биатлонист признал превосходство бывшего саратовца Александра Логинова
Один мужчина погиб, второй пострадал, провалившись в коллектор в Энгельсе
В Саратове обсудили перспективы развития мирового рынка железнодорожной техники
Мужчина получил 10 месяцев колонии на нападение с ножом на полицейского в Вольске
Две «Лады» и ГАЗ мешают устранить порыв трубы на «Стрелке»
В Затоне отключена вода
На трассе под Саратовом погиб младенец
В Саратовской области прогнозируется небольшой снегопад
В Саратове Kia сбила девушку-подростка