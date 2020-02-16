В Балакове больше недели ищут пропавшую пенсионерку
Людмила Васина (Денюсова) исчезла 8 февраля
Людмила Васина (Денюсова)
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В Балакове Саратовской области без вести пропала пенсионерка.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», 75-летнюю Людмилу Васину (Денюсеву) ищут с 8 февраля.
Рост женщины составляет 150 см, у нее худощавое телосложение, карие глаза и короткие седые волосы.
На момент пропажи была одета в бордовую куртку ниже колен, черные брюки и полуботинки, бежевую вязаную шапку с отворотом.
ИСТОЧНИК KP.RU