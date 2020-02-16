2020-02-16T12:34:40+03:00
Происшествия

Следователи проверяют, как мужчина упал с моста и утонул в реке Медведица

Тело нашли вниз по течению [фото]
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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Следователи начали проверку гибели мужчины в Аткарском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, тело 43-летнего жителя села Киселевка было поднято из воды водолазами областной службы спасения 15 февраля.

По предварительной версии, он пропал еще днем 14 февраля. Соседи сообщили, что мужчина ушел в соседнее село Черемизовка за продуктами и не вернулся. В тот день его найти не удалось. Поиски возобновились утром в субботу, и на мосту через реку Медведица обнаружилась шапка.

После этого на место была вызвана полиция, спасатели. Водолазы нашли тело в нескольких метрах вниз по течению.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

По предварительной версии, мужчина поскользнулся на мосту, упал и утонул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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