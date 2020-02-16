В Саратове обсудили перспективы развития мирового рынка железнодорожной техники

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:16:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове 13-14 февраля состоялось заседание комитета по грузовому подвижному составу некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ»). Участие в мероприятии приняли представители Минпромторга РФ, Правительства области, ОАО «РЖД», ведущих российских и мировых компаний, выпускающих продукцию для железных дорог, руководители и специалисты крупных предприятий, НИИ и исследовательских центров отрасли.

В ходе заседания члены комитета обсудили состояние, проблемные вопросы и перспективы развития российского рынка железнодорожного подвижного состава. В частности, участники мероприятия подвели итоги работы вагонного хозяйства за 2019 год, проанализировали причины выхода из строя подвижного состава, обсудили проблемы производства и эксплуатации подшипников, в том числе кассетных, вопросы повышения производительности труда при эксплуатации и ремонте железнодорожного транспорта.

Кроме того, члены комитета НП «ОПЖТ» посетили предприятия АО «Трансмаш», ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» и АО «ЕПК Саратов». На последнем реализуется инвестиционный проект по созданию современного производства для изготовления буксовых подшипников на экспорт, объем инвестиций 1,9 миллиарда рублей. Гости высоко оценили уровень организации производства на предприятиях и качество выпускаемой продукции.

Также 14 февраля состоялась рабочая встреча министра промышленности и энергетики области Андрея Архипова с президентом НП «ОПЖТ» Валентином Гапановичем. В ходе встречи были обсуждены вопросы и тенденции развития отрасли, пути решения возникающих проблем, а также участие саратовских предприятий (АО «Трансмаш», ОАО «Завод металлоконструкций», АО «Балаково-Центролит», ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания», АО «ЕПК Саратов», АО «Энгельсский локомотивный завод», ПАО «Завод АИТ» и др.) в решении задач и реализации стратегии партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU