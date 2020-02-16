2020-02-16T10:35:23+03:00
Происшествия

Мужчина получил 10 месяцев колонии на нападение с ножом на полицейского в Вольске

ЧП случилось во время застолья
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области мужчина напал с ножом на сотрудника полиции.

Как сообщает издание «Вольская жизнь» со ссылкой на местную прокуратуру, преступление произошло в октябре 2019 года.

Во время застолья между двумя мужчинами произошла ссора. Известно, что потерпевший – сотрудник полиции, который отмечал день рождения сына своего знакомого, находясь в отпуске. Во время конфликта злоумышленник ударил его ножом в плечо.

Суд отправил нападавшего в колонию строгого режима на 10 месяцев, учтя имевшуюся у него судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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