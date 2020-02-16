Две «Лады» и ГАЗ мешают устранить порыв трубы на «Стрелке»
Коммунальщики не могут приступить к ликвидации аварии на водоводе из-за припаркованных автомобилей.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», машины стоят возле дома №20/32 по проспекту 50 лет Октября (район остановки «Стрелка»).
Работе мешают автомобили «Лада» с номерами номерами с770мн34 и а115ху164, а также ГАЗ с госномером у689мр64.
- Просим всех, кто обладает информацией о владельцах транспортных средств, сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по номеру (8452) 24-65-24, – обратились горожанам в «КВС».
Фото ООО "КВС"
Фото ООО "КВС"
Фото ООО "КВС"
ИСТОЧНИК KP.RU